Yunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi Pazartesi gününden beri kayıp

Io Chokona / Atina, 30 Aralık () - Brezilya'da pazartesinden beri kayıp olan Yunan elçi aranıyor. 2001-2004 yıllarında Rio Konsolosu, 2015’te ise Yunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi olan 59 yaşındaki Kiryakos Amoiridis'in Pazartesi gününden beri yakınlarıyla temasa geçmediği belirtildi. 22 Aralık’tan beri Noel Bayramı iznini kullandığından Yunanistan Büyükelçiliği, Brezilya polisine ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na kayıp haberini 28 Aralık’ta bildirdi. Brezilya makamlarının yaptığı açıklamaya göre Büyükelçi’nin kaçırılmış olması söz konusu olamaz, zira şimdiye kadar fidye istenilmedi. Yabancı haber ajansları, bu sabah Rio’nun Nova İguaçu bölgesinde yanmış bir arabanın içinde ölü olarak bulunan şahsın Kiryakos Amoiridis olduğunu açıkladılar. Brezilya Polisi bulunan beyaz renkli arabanın plaka numarasının Büyükelçi’nin kiraladığı arabayla örtüştüğünü bildirdiler. Yunanistan’ın Arjantin Büyükelçisi durumu yakından takip etmek ve araştırmalara katılmak için Brezilya’ya gitti. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yiannis Amanatidis “Araştırmalar devam ediyor, şimdilik kesin bir şey söyleyemeyiz” açıklamasını yaptı.