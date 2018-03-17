Yunanistan’ın Agathonisi Adası açıklarında facia: 14 ölü (2)

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Io Chokona / Atina, 17 Mart () - Yunanistan'ın Agathonisi Adası açıklarında bu sabah saat 08:30’da 20 göçmen taşıyan ahşap tekne devrilince ilk çalışmaların ardından dördü çocuk olmak üzere toplam altı kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik kuvvetleri, bir helikopter ve sahil güvenli gemileri kurtarma çalışmaları sırasında sekiz ceset daha tespit etti. Şimdiye kadar karaya iki kadın ve bir erkek sağ olarak çıkabildi.

Göç Politikası Bakanı Dimitris Vitsas “Agathonisi’de yaşanan bu facia insan hayatının insan tüccarlarının menfaatleri ya da devletlerin politikası ile bağlantılı olmaması gerektiğini en acı biçimde ortaya çıkarıyor. İnsan hayatının kaybolmasına alışmamalıyız, Ege’nin sularında çocukların ölmesine göz yummamalıyız” dedi.