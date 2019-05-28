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Yunanistan’da yurt dışı yasağı olan Yiannis Lagos AP’ye girdi

Io Chokona, Atina ()  - Yunanistan’da Pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Altın Şafak partisi (Hrisi Avgi) yüzde 4,85 oyla beşinci sırayı aldı ve Avrupa Parlamentosu’nda 2 sandalye kazanmış oldu. Ancak 54.311...

Yunanistan’da yurt dışı yasağı olan Yiannis Lagos AP’ye girdi

Io Chokona, Atina ()  - Yunanistan’da Pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Altın Şafak partisi (Hrisi Avgi) yüzde 4,85 oyla beşinci sırayı aldı ve Avrupa Parlamentosu’nda 2 sandalye kazanmış oldu. Ancak 54.311 oyla ilk sıraya giren Altın Şafak milletvekili Yiannis Lagos için işlediği ırkçı suçlardan dolayı ülkeden çıkma yasağı olduğu açıklandı.

2013 yılında Altın Şafak partisi  lideri Nikos Mihaloliakos ile Yiannis Lagos suç örgütü oluşturmaktan gözaltına alınmış, 2015 yılında ön tutukluluk süresi tamamlandığı için serbest bırakılmıştı. Rap şarkıcı Pavlos Fissas’ın Altın Şafak mensubu tarafından öldürülmesinden de sorumlu tutulan Yiannis Lagos’un o günden sonra yurtdışına çıkması ve toplu gösterilerde yer alması yasaklanmıştı.

Yunan medyası, Yiannis Lagos’un Brüksel’e gitmesi ve Avrupa Milletvekili sorumluluklarını üstlenmesinin olanaksız olduğunu; bu durum karşısında Altın Şafak’ın Avrupa Parlamentosundaki sandalyesi konusunda ne yapılacağının merakla beklendiğini yazdı.

 

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