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Yunanistan’da yıkılması kararlaştırılan ilk 61 yasa dışı yapı belli oldu

Io Chokona / Atina, 6 Ağustos () - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Çevre Bakanı Yiorgos Stathakis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yasadışı olan ilk 61 yapı için yıkım kararı açıklandı. Söz konusu yapılar kapsamında...

Yunanistan’da yıkılması kararlaştırılan ilk 61 yasa dışı yapı belli oldu

Io Chokona / Atina, 6 Ağustos () - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Çevre Bakanı Yiorgos Stathakis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yasadışı olan ilk 61 yapı için yıkım kararı açıklandı.
Söz konusu yapılar kapsamında sel felaketinde sular altında kalan Mandra bölgesinde sel yatağı içinde bulunan 27 yapının, Attika sahillerinde bulunan ve insanların sahile ulaşmasını engelleyen 21 özel arazi duvarlarının ve Kapandriti, Lavrio ve Pendeli bölgelerinde yeniden ağaçlandırılması kararlaştırılan arazilerde bulunan 13 evin yıkılmasına karar verildi.
Yıkım işlemlerinin önümüzdeki hafta başlayacağı ve günde üç ile dört yapının yıkılması planlandığı açıklandı. Çevre Bakanı Yiorgos Stathakis yaptığı açıklamada sırada 300’e yakın yasadışı yapının bulunduğunu söyledi.

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