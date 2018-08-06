Yunanistan’da polis ve itfaiye şefleri değiştirildi

Io Chokona / Atina, 6 Ağustos () – Yunanistan’ın Doğu Attika bölgesinde yaşanan ve şimdiye kadar 91 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın faciasından sonra polis ve itfaiye şefleri değiştirildi.

Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakanı Nikos Toskas'ın istifasının ardından Polis Şefi K. Tsuvalas ve İtfaiye şefi S. Terzudis görevlerinden alındı ve yerlerine Aristidis Andrikopulos ile Vasilis Mathopulos getirildi.

Görevlerinden alınan polis ve itfaiye şefleri Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopulos ve eski Sivil Savunma Bakanı Nikos Toskas'ın huzurunda yaptıkları basın toplantısında bu ölümcül yangında yapmaları gerekenin en iyisini yaptıklarını, aynı durumda tekrar bu şekilde davranacaklarını belirtmişti.