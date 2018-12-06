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Yunanistan’da ölen genç için anma gösterileri düzenleniyor

Io Chokona () - Aleksis Grigoropulos'un polis tarafından öldürülmesinin 10. yıldönümü dolayısıyla Atina'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. Yunanistan’ın başkenti Atina'nın Eksarhia bölgesinde 2008 yılında polisle bir grup genç...

Yunanistan’da ölen genç için anma gösterileri düzenleniyor

Io Chokona () - Aleksis Grigoropulos'un polis tarafından öldürülmesinin 10. yıldönümü dolayısıyla Atina'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.
Yunanistan’ın başkenti Atina'nın Eksarhia bölgesinde 2008 yılında polisle bir grup genç arasında çıkan kavgada E. Korkoneas adlı polis gençlere ateş etmiş, kurşunlardan biri 15 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un kalbine saplanmıştı.
Genç öğrencinin hayatını kaybetmesi üzerine Atina başta olmak üzere bütün ülkede büyük protesto gösterileri düzenlenmiş, Atina günlerce savaş alanına dönmüş, olaylar gitgide büyüyünce ordunun yardımı istenmişti.
Genç öğrencinin öldürülmesinin 10. yıldönümü için saat 12.00’de ve öğleden sonra saat 18.00’de öğrenci ve sol partilerin gençlik kolları başkentin merkezinde anma gösterileri ve protesto yürüyüşü gerçekleştirecekler.
Olayların önlenmesi için Atina'nın merkezinde sıkı güvenlik önlemleri alındı, beş bin polis seferber edildi.
Aynı zamanda Selanik, Patra, Larisa Komotini, Hania, İoannina ve Midilli gibi büyük şehirlerde anma gösterileri ve protesto yürüyüşleri gerçekleşecek.

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