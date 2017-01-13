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Yunanistan’da Ocak'ın ilk haftasında 8 kişi H3N2 gribinden hayatını kaybetti

Io Chokona / Atina, 13 Ocak () - Yunanistan’da Ocak ayının birinci haftasında 8 kişi A(H3N2) gribinden hayatını kaybetti. 2-8 Ocak arasında biri kadın olmak üzere sekiz kişi grip yüzünden hayatını kaybetti. Doktorlar bu yüksek oranın,...

Yunanistan’da Ocak'ın ilk haftasında 8 kişi H3N2 gribinden hayatını kaybetti

Io Chokona / Atina, 13 Ocak () - Yunanistan’da Ocak ayının birinci haftasında 8 kişi A(H3N2) gribinden hayatını kaybetti. 2-8 Ocak arasında biri kadın olmak üzere sekiz kişi grip yüzünden hayatını kaybetti. Doktorlar bu yüksek oranın, ülkeyi saran soğuk havayla da bağlantılı olduğunu ileri sürüyor. 58 ile 86 yaşları arasında olan bu kişilerin yüksek riskli hasta kategorisine ait oldukları ve aralarından yalnız ikisinin grip aşısı yaptırdığı açıklandı. Şimdiye kadar hastanede tedavi edilen 39 ciddi vakadan 28’i erkek 11’i kadın. Yüksek ateşi olmayan, ancak aşırı baş ağrısı ve öksürükle başlayan gribin Mart ayına kadar devam edeceğini söyleyen doktorlar, en iyi önlem olarak grip aşısını öneriyor.

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