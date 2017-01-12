Yunanistan’da kar yağışı hayatı felç etti

Başkent Atina’da okulların tatil olmasına neden olan kar yağışı, ülkenin birçok bölgesinde günlük hayatı felç etti. Evros bölgesinin nerdeyse tüm belediyelerinde olağan üstü hal ilan edildi.

Selanik başta olmak üzere Trikala, Yanya, Lamia, Kavala gibi büyük şehirlerde, Kimi, Skopelos ve Alonnisos başta olmak üzere birçok adada su ve elektrik kesintisi yaşandı, ulaşım araçları çalışmadı, okullar kapalı kaldı. Özellikle adalarda 2 metreyi bulan kar, insanların 6 gün boyunca evlerinde kalmalarına neden oldu.

Atina’ya doğru giden tren Domoko bölgesinde kar nedeniyle ilerleyemeyince içinde bulunan 300 yolcu zor anlar yaşadı ve saatlerce soğuk altında yardım bekledi. Aynı şekilde Selanik’ten Larisa’ya giden tren de saatlerce ilerleyemeyince tek şeritli olan demiryollarında çok saatli gecikmelere yol açtı.