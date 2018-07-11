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Yunanistan’da Homeros destanlarının bir metni daha bulundu

Yunanistan başkenti Atina’daki Olympia tapınağının yakınlarında yapılan kazılarda, Roma Dönemi'ne ait bulgular arasında, Odyssia destanından 13 satırın kazılı olduğu bir kil levha bulundu. Yunan mitolojisinin...

Yunanistan’da Homeros destanlarının bir metni daha bulundu

Yunanistan başkenti Atina’daki Olympia tapınağının yakınlarında yapılan kazılarda, Roma Dönemi'ne ait bulgular arasında, Odyssia destanından 13 satırın kazılı olduğu bir kil levha bulundu.

Yunan mitolojisinin İthaka kralı olan Odysseus’un Eumaios’la konuşmasını konu eden XIV. rapsodiye ait dizelerin kazılı olduğu levhanın düşünüldüğü gibi Mısır’dan Önce üçüncü yüzyıla ait olduğu laboratuvarlarda da doğrulanırsa, Homeros destanlarının şimdiye kadar bulunan en eski yazılı metni olarak kabul edilecek.

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