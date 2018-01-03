Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Flash....!!!!! 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...

Yunanistan’da eğitim uçuşu yapan helikopter düştü

Io Chokona / Atina, 3 Ocak 2018 () –  Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait T-2 Buckeye tipi helikopter Çarşamba günü saat 12.02’de eğitim uçuşu sırasında Kalamata Havaalanı’na iniş yapmak üzereyken kontrolünü kaybederek düştü. Helikopterde...

Yunanistan’da eğitim uçuşu yapan helikopter düştü

Io Chokona / Atina, 3 Ocak 2018 () –  Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait T-2 Buckeye tipi helikopter Çarşamba günü saat 12.02’de eğitim uçuşu sırasında Kalamata Havaalanı’na iniş yapmak üzereyken kontrolünü kaybederek düştü.
Helikopterde bulunan iki pilot paraşütlerini kullanarak havaalanının üç kilometre güneyine sağ olarak iniş yaptı.
Yara almayan pilotlar, sağlık kontrolleri için Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla hastaneye kaldırıldı.
Helikopterin düşmesiyle meydana gelen yangını söndürmek için olay yerine itfaiye kuvvetleri gönderildi.
Kazanın nedenleri araştırılıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,