Yunanistan’da 5.7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 10:49'da meydana gelen depremin can ya da mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.