Yunanistan’da 3. kurtarma programı kapsamındaki yasa tasarısı onaylandı

Io Chokona / Atina, 19 Mayıs () - Yunan Meclisinde iki gün süren sert tartışmalardan sonra geç saatlerde oylamaya sunulan yasa tasarısı hükümet ortakları SYRİZA ve Bağımsız Yunanlılar’ın oylarıyla onaylandı.

300 milletvekilinden 281’inin oy kullandığı oylamada 153 milletvekili “evet”, 128 milletvekili ise “hayır” oyu kullandı. Aşırı sağcı Altın Şafak partisinin 17 milletvekili ile ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi’nin 2 milletvekili oylamaya katılmadı. İki gün önce Altın Şafak milletvekilinin meslektaşına saldırması üzerine Meclisten çıkarılmasının ardından A.Ş. milletvekillerinin Meclise girmeleri yasaklanmıştı, ancak oylamaya katılma hakları vardı.

Oylamadan sonra Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras “Oylamanın tamamlanmasıyla Yunanistan verdiği sözü tutmuş oldu. Şimdi top kreditörlerin sahasında. Borcun düzenlemesiyle ilgili sözlerini tutma sırası geldi.” dedi.