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Yunanistan Türklere "kapıda vize" uygulamasını bir yıl daha uzattı

Io Chokona / Atina, 8 Mart () - Yunanistan, Türklere uzun zamandır uyguladığı "kapıda vize" kolaylığını bir yıl daha uzatma kararı aldı. Yunanistan’ın Avrupa Birliği'nden (AB) Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos,...

Yunanistan Türklere "kapıda vize" uygulamasını bir yıl daha uzattı

Io Chokona / Atina, 8 Mart () - Yunanistan, Türklere uzun zamandır uyguladığı "kapıda vize" kolaylığını bir yıl daha uzatma kararı aldı.
Yunanistan’ın Avrupa Birliği'nden (AB) Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, "kapıda vize" kolaylığını bir yıl daha uzatma yönünde karar aldıklarını ve Avrupa Komisyonu'nun da kararı onaylayıp kendilerine yakında yollamasını beklediklerini belirtti. Atina-Makedonya Haber Ajansı'na konuşan Midilli Belediye Başkanı Spiros Galinos, bu kararın adalar ekonomisi için önemini vurgulayarak “Göçmen sorunundan ötürü zor günler yaşayan adalarımız için çok olumlu bir karar” dedi. Midilli, Kos, Sakız, Samos ve Leros belediye başkanları, konuyu görüşmek üzere bu sabah Brüksel’de Avrupa Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos ile bir araya geldiler.
AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, sığınmacı sorunu nedeniyle Yunan adalarına özellikle günübirlik seyahatte kolaylık sağlayan "kapıda vize" uygulamasını kaldırmıştı.

 

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