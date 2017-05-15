Yunanistan Meclisinde görülmemiş darp olayı.

Io Chokona / Atina, 15 Mayıs () - Yunanistan Meclisinde daha önce hiç yaşanmamış bir olay gerçekleşti.

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi milletvekili olan İlias Kasidiaris, görgü tanıklarına göre, konuştuğu anda önünden geçen ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi’nin milletvekili Nikos Dendias’ı önce azarladı, sonra vurdu.Yanında bulunan Altın Şafak milletvekilleri de üstüne su şişeleri boşaltılar. O sırada kamera geniş plan çektiğinden olay tam olarak kaydedilmedi. Oturumu yöneten SYRİZA milletvekili Makis Balauras hemen korumaları çağırıp Altın Şafak milletvekilini dışarıya çıkarmalarını söyledi. Bu arada milletvekilleri arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Nikos Dendias’dan özür dileyen ve sakinleşmesini isteyen Balauras, İlias Kasidiaris’e “Meclisi kirletiyorsunuz. Hemen dışarıya çıkın” dedi.

2015 yılında ANT1 televizyon kanalında canlı yayınlanan bir programda Altın Şafak’ın aynı milletvekili Komünist Partisi KKE’nin kadın milletvekili Liana Kaneli’ye vurmuştu.