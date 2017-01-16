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Yunanistan'ın perakende devi, iflastan kurtarıldı

Io Chokona / Atina, 16 Ocak () - Yunanistan'da on binden fazla kişiye istihdam sağlayan perakende satış devi Marinopoulos'un iflası, Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla önlendi. Yunanistan'ın Asliye Hukuk Mahkemesi, iflas etmek üzere olan Marinopoulos...

Yunanistan'ın perakende devi, iflastan kurtarıldı

Io Chokona / Atina, 16 Ocak () - Yunanistan'da on binden fazla kişiye istihdam sağlayan perakende satış devi Marinopoulos'un iflası, Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla önlendi.

Yunanistan'ın Asliye Hukuk Mahkemesi, iflas etmek üzere olan Marinopoulos A.Ş.’nin rakip şirket Sklavenitis tarafından satın alınmasına karar verdi.

Yaklaşık 500 mağazasında 10.800 kişi çalıştıran, ancak son dönemde neredeyse boş raflarla ayakta kalmaya çalışan dev süper market zinciri Marinopoulos için uzun süredir kurtarma girişimleri yürütülüyordu. Nihayet, son yıllarda birçok küçük süpermarket zincirini satın almış olan Sklavenitis, 487 milyon avro finansman alarak Marinopoulos’u da bünyesine kattı. Böylece çalışanların hiçbirinin işini kaybetmemesin yanı sıra, şirketin borçları da ödenebilecek.

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