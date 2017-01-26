Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...

Yunanistan'ın 'kasa hırsızları' 15. soygununu yaptı

Io Chokona / Atina, 26 Ocak () - Yunanistan'da Attika bölgesinin batı ve kuzey semtlerinde soygunlar düzenleyen ve “kasa hırsızları” olarak ün salan çete bugün yeni bir soygun daha yaptı. Gün doğmadan önce silahlı olarak Petrogaz...

Yunanistan'ın 'kasa hırsızları' 15. soygununu yaptı

Io Chokona / Atina, 26 Ocak () - Yunanistan'da Attika bölgesinin batı ve kuzey semtlerinde soygunlar düzenleyen ve “kasa hırsızları” olarak ün salan çete bugün yeni bir soygun daha yaptı.
Gün doğmadan önce silahlı olarak Petrogaz şirketinin binasına giren ve binada görevli iki bekçiyi etkisiz hale getirdikten sonra kelepçelerle bağlayan soyguncular, daha sonra şirketin para kasasını söktü. Bekçilerden birinin arabasını da çalan soyguncular bu araçla ortadan kayboldu. Attika bölgesinin batı ve kuzey semtlerinde faaliyet gösteren çete son iki ay içinde tamamen aynı şekilde 15 soygun düzenledi. Soygunlarda bütün şirket binalarında para kasalarının nerde olduğunu bilmeleri, polisi hırsızların kimlikleri konusunda düşündürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.