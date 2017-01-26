Yunanistan'ın 'kasa hırsızları' 15. soygununu yaptı

Io Chokona / Atina, 26 Ocak () - Yunanistan'da Attika bölgesinin batı ve kuzey semtlerinde soygunlar düzenleyen ve “kasa hırsızları” olarak ün salan çete bugün yeni bir soygun daha yaptı.

Gün doğmadan önce silahlı olarak Petrogaz şirketinin binasına giren ve binada görevli iki bekçiyi etkisiz hale getirdikten sonra kelepçelerle bağlayan soyguncular, daha sonra şirketin para kasasını söktü. Bekçilerden birinin arabasını da çalan soyguncular bu araçla ortadan kayboldu. Attika bölgesinin batı ve kuzey semtlerinde faaliyet gösteren çete son iki ay içinde tamamen aynı şekilde 15 soygun düzenledi. Soygunlarda bütün şirket binalarında para kasalarının nerde olduğunu bilmeleri, polisi hırsızların kimlikleri konusunda düşündürüyor.