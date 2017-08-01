Yunanistan'ın Kalivia bölgesinde büyük yangın

Io Chokona / Atina, 31 Temmuz () – Bugün öğleden sonra Attika’nın sayfiye yerlerinden olan Kalivia bölgesinde büyük yangın çıktı.

Şiddetli rüzgâr nedeniyle hızla büyüyen yangın kırsal bölgede maki bitki örtüsü yakarak, evlerin bulunduğu bölgeye hızla yaklaşıyor. Ulaşılması zor olan bölgede şu anda 80 itfaiyeci, 30 itfaiye aracı, 11 gönüllü aracı ve 14 belediye aracı bulunmakta. Güneş batana kadar 5 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Evlerin bulunduğu Saronida bölgesinin Belediye Başkanı K. Sofronis yangının evlere yaklaşmaması için gereken tedbirlerin alındığını, ancak gecenin çok zor olacağını söyledi.

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