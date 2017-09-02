Yunanistan esrar taşıyan Türk bayraklı yelkenliye e koydu

Yunanistan Deniz Jandarması tarafından tespit edilen ve mekanik bir arıza yaşayan Türk bandıralı yelkenlide yaklaşık 700 kilogram esrar bulundu.



Türk bandıralı tekne Yunanistan Deniz Jandarması ve Malta bandıralı bir gemi yardımıyla Mandrakiou limanına çekilirken, teknede yapılan aramada plastik torbalara sarılmış yaklaşık 700 kilogram esrar ele geçirildi.



Teknede bulunan üç kişi gözlatına alınırken, tekneye ve esrar paketlerine el konuldu.