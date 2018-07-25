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Yunanistan Doğu Attika yangınında ölenler 79'a yükseldi

Io Chokona / Atina, 25 Temmuz () - Yunanistan İtfaiye Örgütü Sözcüsü Stavrula Malliri, Doğu Attika bölgesindeki yangında şimdiye kadar yapılan belirlemelere göre ölenlerin 79 kişiye yükseldiğini açıkladı. Malliri, 10’u ağır olmak üzere...

Yunanistan Doğu Attika yangınında ölenler 79'a yükseldi

Io Chokona / Atina, 25 Temmuz () - Yunanistan İtfaiye Örgütü Sözcüsü Stavrula Malliri, Doğu Attika bölgesindeki yangında şimdiye kadar yapılan belirlemelere göre ölenlerin 79 kişiye yükseldiğini açıkladı. Malliri, 10’u ağır olmak üzere 186 kişinin de yaralı olduğunu söyledi.
Açıklamaya göre, bütün gece el lambalarıyla hayatta kalmayı başaran birini bulabilmek için yanan evleri teker teker arayan kurtarma ekipleri ve gönüllüler aramalarına devam ediyor.
Yangının çıktığı Kallitehniupoli bölgesinde şimdiye kadar kontrol altına alınamayan yangına karadan 196 itfaiyeci, 96 itfaiye aracı, yaya birlikleri ve gönüllülerle, havadan ise yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

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