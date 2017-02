Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias’tan tepki çeken açıklama

Skai televizyonunun “İstories” programında konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, “Türkiye’nin her hareketine verilecek hukukî, siyasî ve diplomatik cevaplar vardır. Türkiye’ye karşı agresif bir tavrımız yok. Anlaşmalar ve görüşmeler için bütün kanalları açık tutmaktayız. Avrupa içinde Türkiye’nin Avrupa üyeliğini destekleyen ülkeyiz, Türkiye’nin Avrupalılaşması ve demokratikleşmesi bizim de yararımıza olacak. Diyalog kanallarını açık tutmaya devam edeceğiz, diyaloğa da daima hazırız ancak hiçbir desteksiz iddiaya boyun eğemeyiz” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı şunları kaydetti: “Türkiye’nin Avrupa üyeliği, bize ve Kıbrıs’a bağlı.. 60-80 milyarlık bir davadan söz ediyoruz. ekonomik zorlukları olan Türkiye’yi Avrupa yoluna çekmek ve şu anda yaptıklarından vazgeçirmek için çaba göstermemiz mümkün. Ancak Türkiye Bulamaç adasında yaptıklarını tekrarlamamalı.”

Dıişleri Bakanı Kotzidas sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık Yunanistan’ın her bölgesini eskiden çok daha iyi koruyoruz. Ekonomik krizde olmamız, ülkemizin güvenliğini ve bütünlüğünü koruyamadığımızın anlamına gelmez. Şimdi bu koruma eskisinden çok daha fazla olacak.” “Az konuşurum, ama çok şey yaparım” diyen Kotzias “Bütün uluslararası kuruluşları ve dünya liderlerini Türkiye’nin davranışlarıyla ilgili bilgilendiriyoruz.” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan 8 darbeci asker için sorulduğunda ise “Biz darbe girişimlerine karşıyız ve daima karşı olacağız. Ancak bu, Türkiye’nin darbeci diye nitelendirdiği her Türk vatandaşının Yunan adaleti tarafından da darbeci olarak kabul edilmesi demek değildir. Yunanistan’ın darbeciler korumaya hiçbir niyeti yok. Türkiye herhangi bir talepte bulunmadan önce insan haklarına önem vermeye özen göstermelidir” dedi.

Kotzias ayrıca, “Türkiye’nin Irak ve Suriye ile ilişkileri çok gergin. Normal ilişkileri olan –ve bu şekilde devam etmesi gereken- ayrıca Avrupalılaşmasını destekleyen tek ülke Yunanistan’dır.” dedi.