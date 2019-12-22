Flaş Haberİstanbul'da lodos etkili oluyor
Son Dakika
Yunanistan Dışişleri Bakanı, Hafter’le görüştü
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya ziyaretinde Birleşmiş Milletler’in tanımadığı 'Libya Ulusal Ordusu lideri' Halife Hafter’i ziyaret etti. Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada ziyarete dair bir de fotoğraf...
DIŞ HABERLER 22.12.2019, 17:44
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya ziyaretinde Birleşmiş Milletler’in tanımadığı 'Libya Ulusal Ordusu lideri' Halife Hafter’i ziyaret etti.
Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada ziyarete dair bir de fotoğraf yayınlandı. Yapılan açıklamada Dendias’in Bingazi ziyareti sırasında Hafter ile bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, görüşmeye Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Libya özel temsilcisinin de katıldığı belirtildi.
Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada ziyarete dair bir de fotoğraf yayınlandı. Yapılan açıklamada Dendias’in Bingazi ziyareti sırasında Hafter ile bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, görüşmeye Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Libya özel temsilcisinin de katıldığı belirtildi.
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Aralık 2019
|İmsak
|06:47
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:08
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:46
|Yatsı
|19:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|16
|24
|7. Malatyaspor
|16
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|15
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|3. Erzurum BB
|16
|27
|4. Ümraniye
|16
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Balıkesirspor
|16
|23
|8. Altay
|16
|23
|9. Fatih Karagümrük
|15
|23
|10. Keçiörengücü
|15
|22
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. İstanbulspor
|16
|19
|13. Giresunspor
|15
|19
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|17
|26
|8. M. United
|17
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Real Sociedad
|18
|31
|5. Getafe
|18
|30
|6. Atletico Madrid
|17
|29
|7. Valencia
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|17
|27
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Granada
|18
|24
|11. Osasuna
|18
|23
|12. Levante
|17
|23
|13. Real Betis
|17
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10