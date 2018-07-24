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Yunanistan'daki orman yangınlarında ölenler 50 kişiyi aştı

Io Chokona / Atina, 24 Temmuz () - Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesinde büyük zarar veren orman yangınlarında ölenler 50 kişiyi aştı. Bölgede yangından kurtulmak için kaçarken bir arazide birbirlerine sarılı 30 kişi daha eklendi. Mati...

Yunanistan'daki orman yangınlarında ölenler 50 kişiyi aştı

Io Chokona / Atina, 24 Temmuz () - Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesinde büyük zarar veren orman yangınlarında ölenler 50 kişiyi aştı. Bölgede yangından kurtulmak için kaçarken bir arazide birbirlerine sarılı 30 kişi daha eklendi.
Mati bölgesinin Argiri Akti yerleşim yeri alevlere sarılınca 30 kişinin arabalarıyla denize inmeye çalıştıkları, ancak başaramadıkları ve arabalarını terk edip koşarak denize doğru yönlenirken hayatlarını kaybettikleri açıklandı. Çocuklarına sarılmış, el ele bulunan 30 kişinin yanmış bedenleri denizden 15-20 metre mesafede bulundu.
Rafina Belediye Başkanı Vangelis Burnus yaptığı açıklamada şimdiye kadar 50’den fazla ölü, aralarında 16 çocuğun da bulunduğu 11'i ağır 156 yaralı, binden fazla tamamen tahrip olmuş evin kaydedildiğini söyledi. Belediye Başkanı Burnus, "Mati bölgesinin tamamı, Kokkino Limanaki bölgesinin ise yarısı haritadan kayboldu" dedi.
Gece yarısından sonra açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, bölgede aynı anda 15 değişik yerde yangın çıktığını, şiddetli rüzgârın ise yangının kısa sürede kontrol dışına çıkmasına neden olduğunu söyledi.
Yangına karadan 300'e yakın itfaiyeci, 100'ü aşkın itfaiye aracı, yaya birlikleri ve gönüllülerle, havadan ise 7 Canadair uçağı ve 10 helikopterlerle müdahale edildiğini açıklayan Canakopulos, Avrupa Sivil Savunma Mekanizması'ndan hava ve karadan yardım desteği talep edildiğini, Kıbrıs ve İspanya’nın olumlu yanıt verdiğini söyledi.
Balkanlar'da barışın sağlanması konusundaki katkıları dolayısıyla Barış Ödülü ile ödüllendirilmek üzere Bosna Hersek’te bulunan Başbakan Çipras ziyaretini yarıda bırakıp acilen Atina’ya döndü.
Çipras, acil durum toplantısında ilgili bakanlar, bürokratlar ve itfaiye teşkilatı yetkilileri tarafından bilgilendirildikten sonra yaptığı kısa açıklamada, yangına müdahale için tüm acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini söyledi ve "Attika'nın hem doğusunda hem batısında aynı anda çıkan yangınlar kuşku uyandırıyor" dedi.

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