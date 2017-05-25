Yunanistan'da öğrenci seçimlerinden DAP-NDFK birinci çıktı

Io Chokona / Atina, 25 Mayıs () - Yunanlı üniversite öğrencilerinin yüzde 50’sinin katıldığı öğrenci seçimlerinde ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi’nin gençlik kolu DAP-NDFK bir kez daha birinci çıktı. Şimdiye kadar açıklanan sonuçlara göre DAP yüzde 45,95, Komünist Partisi KKE’nin gençlik kolu Panspudastiki yüzde 16,92, Bağımsız Solcu Öğrenciler Hareketi yüzde 13,58, PASOK Partisinin gençlik kolu PASP yüzde 6,65, Solcu Oluşumlar yüzde 3,25 ve Solcu Birliği yüzde 1,4 oy aldı.

Atina’nın merkezinde bulunan Atina Üniversitesi Pedagoji bölümünde seçim sırasında arbede yaşandı. Yüzleri kapalı bir grup, taşlar ve işaret fişekleriyle öğrencilere saldırdı. Olay yerine giden Çevik Kuvvetler gaz bombası kullanarak onları uzaklaştırmayı başardı, ancak az sonra daha ileride bulunan Teknik Üniversitesinde toplanıp seçimleri durdurmak istediler. Olaylarda iki seçim sandığı ateşe verildi. Selanik’te de bazı üniversitede öğrenciler kimlikleri belli olmayan kişilerin saldırısına uğradılar. Eğitim Bakanı Kostas Gavroğlu “Bu gün öğrenciler için çok önemli bir gündür. Demokrasinin ifadesi olan seçimlerin bu tür çirkin davranışlardan korunması gerek” açıklamasını yaptı.