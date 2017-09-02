Yunanistan'da kavga eden 4 Pakistanlıdan biri öldü biri ağır yaralı

Io Chokona / Atina, 2 Eylül () – Oinofita bölgesinde gece geç saatlere kadar beraber eğlenen 4 Pakistanlı arasında kayıp cep telefonu sebiyle çıkan kavga sonrasında, üç kez sırtından bıçaklanan 22 yaşındaki Pakistanlı ölü, 18 yaşındaki arkadaşı da ağır yaralı olarak bulundu.

Polis, bölgede çalışan 27 yaşındaki bir Pakistanlının ve kimliği bilinmeyen arkadaşının yakalanması için araştırmalara başladı.