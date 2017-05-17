Yunanistan'da göçmen kampında 40 kişi yemekten zehirlendi

Io Chokona / Atina, 17 Mayıs () - Yunanistan’ın Sakız Adası’ndaki Suda göçmen kampında 40 kişi yemek zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Suda göçmen kampında öğle yemeğini yedikten sonra rahatsızlık hissetmeye başlayan sığınmacı-göçmenler teker teker hastaneye kaldırıldı. 40 kişiden 2’si geceyi hastanede geçirdi. Sığınmacılar öğlen yemeğinde tavuk yediklerini söylediler. Suda göçmen kampının levazım sorumluluğunu Norveç Mülteci Kurulu (NRC) üstlenmişti, ancak bu görevi yerel bir şirkete devretmişti. Bu arada Sakız Adası işçiler sendikası, NRC’nin şirket merkezini Selenik’e götürdüğünü, 42 kişiyi işten çıkardığını ve tazminat ödemediğini açıkladı.