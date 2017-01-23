Yunanistan'da darbeci askerin iadesine ilişkin karar ertelendi

Io Chokona, Atina, 23 Ocak () - Yunanistan Yüksek Mahkemesi darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin kararını 26 Ocak Perşembe gününe erteledi.
Üç değişik mahkemenin baktığı davaların ikisinde 5 askerin iade edilmemesi, birinde 3 askerin iade edilmesine dair karar verilmişti.
Io Chokona, Atina, 23 Ocak () - Yunanistan Yüksek Mahkemesi darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin kararını 26 Ocak Perşembe gününe erteledi.