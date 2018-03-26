Yunanistan'da "Avrupa Realist İtaatsizlik Cephesi" açılıyor

Io Chokona / Atina, 26 Mart () – Yunanistan eski Maliye Bakanı Yianis Varoufakis’in kurduğu "DiEM25" adlı hareketin, Yunanistan’daki kolu “MeRA25” (Avrupa Realist İtaatsizlik Cephesi 25) bugün açılış kongresini gerçekleştiriyor.



Varoufakis’in 2015’te Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden akademisyenler ve ilerici görüşlü vatandaşlarla kurduğu "DiEM 25" hareketi (Avrupa'da Demokrasi Hareketi - Democracy in Europe Movement 25) 9 Şubat 2016’da Berlin’de resmen duyurulmuştu. Avrupa'yı demokratikleştirmeyi ve sermayenin egemenliğini kırmayı hedefleyen hareketin Yunanistan’daki kolu “MeRA25”’in programı, saat 10:00’da başlayacak olan açılış kongresinde açıklanacak.

Varoufakis konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yalnız Avrupa genelinde birleşen ve Yunanistan’ın iflas etmesinden sorumlu sınır tanımayan oligarşiye karşı çıkmayı hedefleyen bir oluşum ülkeye hayat, vatandaşlara umut verebilir” dedi.



İlisia Tiyatro Salonunda gerçekleşecek olan kongre, Yianis Varoufakis’in saat 20:00’de yapacağı konuşma ile tamamlanacak.