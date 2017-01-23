Io Chokona, Atina, 23 Ocak () - Yunanistan Yüksek Mahkemesi darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin kararını bugün açıklayacak. Üç değişik mahkemenin baktığı davaların ikisinde 5 askerin iade edilmemesi, birinde 3 askerin iade edilmesine dair karar verilmişti.
Yunanistan'da 8 darbeci askerin iadesi hakkında karar günü...
Io Chokona, Atina, 23 Ocak () - Yunanistan Yüksek Mahkemesi darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin kararını bugün açıklayacak. Üç değişik mahkemenin baktığı...
23 Ocak 2017 Pazartesi 11:14
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.