Io Chokona / Atina, 27 Ocak () - Yunanistan Başbakanlığı, "Yunanistan'da yargı bağımsızdır. Kararlar saygıyla karşılanır ve bağlayıcıdır" açıklaması yaptı.

Darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulunan sekiz asker için verilen "askerleri iade etmeme" kararının ardından yapılan açıklamada, "Yunanistan darbe girişimini ilk andan beri kınamış ve darbecilerin ülkede hoş karşılanmadığını belirtmiştir " denildi.