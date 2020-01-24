Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten geçmiş olsun mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. MiçotakisTwitter’dan yaptığı açıklamada, "En kalbi duygularımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının yanındayım. Arama kurtarma ekiplerimiz yardım için hazırdır” dedi.