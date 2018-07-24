Yunanistan Başbakanı Çipras üç günlük ulusal yas ilan etti

Io Chokona / Atina, 24 Temmuz () - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkeyi saran büyük yangınlar dolayısıyla ülkede üç gün yas ilan edildiğini açıkladı. Ülke çapında 24 saatte çıkan 47 yangında en az 24 kişi yaşamını yitirdi.

Çipras, Yunan halkına seslenirken şunları söyledi:

"Hepimizin duyguları sözlerle tarif edilemez. Ülkede inanılmaz bir facia yaşandı.

"Onlarca kişi hayatını kaybetti. Acımız dayanılmayacak türden bir acıdır.

"Böyle durumlarda insan hayatı kadar önemli hiçbir şeyin var olmadığını anlıyoruz.

"Hayatlarını kaybedenlerin anısına ülkede üç günlük ulusal yas ilan ediyoruz.

"Bu tür anlarda hepimiz birlikte mücadele etmeliyiz.

"Evsiz kalan insanlara her tür yardımın verilmesi, kayıp sayılan insanların bir an önce bulunması için mücadele etmeliyiz.

"Hiçbir şeyi ve hiç kimseyi unutmayacağız, yardımsız bırakmayacağız."

Çipras konuşmasında itfaiye kuvvetlerini ve gönüllüleri gösterdikleri insanüstü çabaları için kutladı, Yunanistan’a yardım göndermek isteyen, dayanışmalarını ileten yabancı ülkelerin liderlerine içten teşekkür etti.