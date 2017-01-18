Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
New York Times: İlk kez bir muhabirimizin Türkiye'ye girişine izin verilmedi
New York Times muhabirinin Türkiye'ye...
MHP'li Şefkat Çetin'den terörle mücadele yorumu
MHP'li Şefkat Çetin'den terörle mücadele...
Enerji Bakanının hacklenen mail adresi soruşturması: 3 tutuklama
Enerji Bakanının hack soruşturması: 3...
Kansere karşı yeni umut mu?.. Ukraynalı bilim insanının buluşu çığır açabilir
Kansere karşı yeni umut mu?..

Yunanistan Başbakanı Çipras: Haklı isteklerimizden vazgeçmeyeceğiz

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Parlamento’da yaptığı konuşmada Cenevre’de gerçekleşmekte olan Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili müzakerelere değinerek iyimser olduklarını fakat Türkiye’nin agresif söylemlerini...

Yunanistan Başbakanı Çipras: Haklı isteklerimizden vazgeçmeyeceğiz
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Parlamento’da yaptığı konuşmada Cenevre’de gerçekleşmekte olan Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili müzakerelere değinerek iyimser olduklarını fakat Türkiye’nin agresif söylemlerini bırakması gerektiğini ifade etti.

Bütün Kıbrıs halkının geleceğini ilgilendiren zor ve yorucu çözüm arayışlarının bir değerlendirmesini yapacağını söyleyen Çipras “Biz uzlaşma anlayışına sadık olmamıza rağmen haklı isteklerimizden vazgeçmeyeceğiz. Kesin bir çözüm görünmese de önemli gelişmeler kaydedildi. İyimseriz, ancak saplantılarımız olmadan sorumlu bir şekilde devam edeceğiz ve gelecekte olumlu sonuçlar elde edeceğimizi umuyoruz. Bunun öz koşulu diğer tarafın, özellikle Türkiye’nin aynı anlayışla yaklaşması ve agresif söylemlerini bir yana bırakarak ciddi ve sorumlu bir şekilde çalışmasıdır. Adil bir çözüm bulunması için daima Kıbrıs halkının yanında olacağız. Ben ve Dışişleri Bakanı bütün partilerin temsilcilerine şimdiye kadar kat edilen gelişmeleri detaylı bir şekilde aktarmaya hazırız. ” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55