Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin iadesi hakkında karar günü

Io Chokona / Atina, 26 Ocak () - 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan 8 Türk askerin Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin kararın bugün açıklanması bekleniyor. Yunan Adalet Bakanı Stavros Kondonis “Hükümet, Yüksek Mahkemenin kararlarına saygı duyacak” açıklamasını yaptı. Atina Avukatlar Derneği eski başkanı Dimitris Paksinos “Üç savcı iade edilmemelerini önerdikten sonra iade edilmelerini isteyecek başsavcı olamaz. Hangi savcı İnsan Haklarına ilişkin Avrupa Sözleşmesine karşı çıkabilir” dedi. 23 Ocak’ta açıklanması beklenen karar, işlemlerin tamamlanmasından dolayı üç günlüğüne ertelenmişti. Ancak bugün de aynı nedenlerden dolayı yeni bir erteleme olasılığı mevcut.