Yunanistan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeyecek
Yunanistan Yüksek Mahkemesi, temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas'ın itirazı üzerine, Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci askerin iade kararını temyiz sürecinde bozdu. Buna göre 15 Temmuz gecesi helikopterle Yunanistan'a...
26 Ocak 2017 Perşembe 18:00
Yunanistan Yüksek Mahkemesi, temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas'ın itirazı üzerine, Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci askerin iade kararını temyiz sürecinde bozdu. Buna göre 15 Temmuz gecesi helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 asker Türkiye'ye iade edilmeyecek. Daha önce 3 askerin iadesine karar verilmiş ve temyiz başvurusunda bulunulmuştu. 5 askerin ise iade edilmemesine karar verilmişti. FETÖ mensubu oldukları ve darbe gecesi aktif rol oynadıkları gerekçesiyle mahkemeye getirilen askerlerin tamamı Türkiye'ye iade edilmeyecek. Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis daha önce hükümetin yüksek mahkemenin kararlarına saygı duyması gerektiğini belirten bir açıklama yapmıştı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.