Yunanistan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeyecek

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas'ın itirazı üzerine, Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci askerin iade kararını temyiz sürecinde bozdu. Buna göre 15 Temmuz gecesi helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 asker Türkiye'ye iade edilmeyecek. Daha önce 3 askerin iadesine karar verilmiş ve temyiz başvurusunda bulunulmuştu. 5 askerin ise iade edilmemesine karar verilmişti. FETÖ mensubu oldukları ve darbe gecesi aktif rol oynadıkları gerekçesiyle mahkemeye getirilen askerlerin tamamı Türkiye'ye iade edilmeyecek. Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis daha önce hükümetin yüksek mahkemenin kararlarına saygı duyması gerektiğini belirten bir açıklama yapmıştı.