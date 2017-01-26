Yunanistan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeyecek (2)

Avrupa ve Yunanistan adalet sisteminin ilkelerine göre “insan haklarına ve insan haysiyetine saygının her şeyden önce geldiğini belirten mahkeme, firarîlerin iddialarına dayanarak iade edildikleri taktirde kötü muameleye maruz kalmalarının muhtemel” olduğunu, hatta “hayatlarını kaybedebileceklerini” göz önüne alarak böyle bir karara vardı.
Askerlerden ilk mahkemesi görülen dördü ve son ikisi için oybirliğiyle olumsuz karar verilirken diğer ikisi için bir olumlu oya karşı çoğunluğun olumsuz oyuyla iade edilmemeleri kararlaştırıldı. Areios Pagos Yüksek Temyiz Mahkemesi’nin olumsuz kararı nihaî olduğundan hiç kimse tarafından değiştirilemez.
Mahkemenin serbest bırakılmalarına karar vermesine rağmen sığınma talepleri bakılana kadar üç ay boyunca Olimpiako Horio polis merkezinde tutulacakları açıklandı.