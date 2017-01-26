Yunanistan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeyecek (2)

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas'ın itirazı üzerine, Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci askerin iade kararını temyiz sürecinde bozdu. Buna göre 15 Temmuz gecesi helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 asker Türkiye'ye iade edilmeyecek. Daha önce 3 askerin iadesine karar verilmiş ve temyiz başvurusunda bulunulmuştu. 5 askerin ise iade edilmemesine karar verilmişti. FETÖ mensubu oldukları ve darbe gecesi aktif rol oynadıkları gerekçesiyle mahkemeye getirilen askerlerin tamamı Türkiye'ye iade edilmeyecek. Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis daha önce hükümetin yüksek mahkemenin kararlarına saygı duyması gerektiğini belirten bir açıklama yapmıştı.Avrupa ve Yunanistan adalet sisteminin ilkelerine göre “insan haklarına ve insan haysiyetine saygının her şeyden önce geldiğini belirten mahkeme, firarîlerin iddialarına dayanarak iade edildikleri taktirde kötü muameleye maruz kalmalarının muhtemel” olduğunu, hatta “hayatlarını kaybedebileceklerini” göz önüne alarak böyle bir karara vardı.Askerlerden ilk mahkemesi görülen dördü ve son ikisi için oybirliğiyle olumsuz karar verilirken diğer ikisi için bir olumlu oya karşı çoğunluğun olumsuz oyuyla iade edilmemeleri kararlaştırıldı. Areios Pagos Yüksek Temyiz Mahkemesi’nin olumsuz kararı nihaî olduğundan hiç kimse tarafından değiştirilemez.Mahkemenin serbest bırakılmalarına karar vermesine rağmen sığınma talepleri bakılana kadar üç ay boyunca Olimpiako Horio polis merkezinde tutulacakları açıklandı.