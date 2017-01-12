Yunan savcı iki askerin Türkiye'ye iadesine karşı çıktı

Io Chokona / Atina, 12 Ocak () - Darbe girişimi sonrası helikopter ile Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunan iki asker için yapılan iade taleplerine, Yunan savcıdan itiraz geldi.

Yunan mahkemesi geçen ay üç askerin Türkiye'ye iade edilmesi gerektiği kararını verirken, askerler bu karara itiraz etmişti.

Kararın görüldüğü yüksek mahkemede yapılan duruşmada savcı Haralambos Vurliotis iade edilirlerse kötü muameleye maruz kalabileceklerini ileri sürerek hâkimlere, "Yasal belgelere takılıp kalmayalım" çağrısı yaptı ve "Türkiye'de hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmayalım. Yunanistan’ın en büyük düşmanları olsalar bile, iade edilmemelidirler” dedi.

Darbeci askerlerin iade edilip, edilmeyeceğine ilişkin kararın 23 Ocak'ta verilmesi bekleniyor.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, üst mahkeme askerlerin Türkiye'de yargılanması gerektiğine karar verirse, sığınma başvuruları reddedilecek ve geri gönderilecekler.