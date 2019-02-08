Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs'ta kritik görüşme; İki Lider 26 Şubat'ta bir araya gelecek
Kıbrısta kritik görüşme; İki Lider...
Interpol ile Europol tarafından aranan Rus terörist, Kayseri'de yakalandı
Rus terörist, Kayseri'de yakalandı
Fenerbahçe Beko play-off'u garantiledi
Fenerbahçe Beko play-off'u garantiledi
ABD’li Kongre Üyesi: Okyanuslar üzerinden hızlı tren yapalım, uçakları bırakalım
ABD Kongre üyesinden dünyayı sallayacak...

Yunan parlamentosu Makedonya'nın NATO üyeliğini onayladı

Yunanistan Parlamentosu, Üsküp yönetiminin NATO’ya katılım protokolünü 153 olumlu oyla onayladı. Oylamaya katılan 294 milletvekilinden 153 milletvekili olumlu, 140 milletvekili olumsuz ve 1 milletvekili çekimser oy kullandı....

Yunan parlamentosu Makedonya'nın NATO üyeliğini onayladı

 Yunanistan Parlamentosu, Üsküp yönetiminin NATO’ya katılım protokolünü 153 olumlu oyla onayladı.

Oylamaya katılan 294 milletvekilinden 153 milletvekili olumlu, 140 milletvekili olumsuz ve 1 milletvekili çekimser oy kullandı. Komşu ülkenin katılım protokolünü hükümet partisi SYRİZA’nın 145 milletvekili ve hükümete güvenoyu veren 6 milletvekilinden 4’ü olumlu oyla onayladı.

Bunlar Elena Kundura, Katerina Papakosta ve Spiros Danellis ile hükümet ortaklığından ayrılan Bağımsız Yunanlılar (ANEL) partisinden bugün ihraç edilen Thanasis Papahristopulos. Oylamada POTAMİ partisinin 3 milletvekili Stavros Theodorakis, Yiorgos Mavrotas ve Spiros Likudis ile KİNAL partisinden ihraç edilen Thanasis Theoharopulos da olumlu oy kullandı.  Üsküp yönetimi katılım üyeliğini iki gün önce imzalamıştı, ancak üyeliğin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında oylanması ve resmî süreçlerin tamamlanması gerekiyordu. İki ülke arasındaki 28 yıllık isim anlaşmazlığından sonra komşu ülkenin resmî ismi Kuzey Makedonya olacak. 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328