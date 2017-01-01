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Yunan hükumeti taziye mesajları yayınladı

Io Chokona / Atina, 1 Ocak () - Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, İstanbul Ortaköy semtindeki gece kulübünde düzenlenen yılbaşı kutlamasına yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı. Türkiye Atina Büyükelçisi Yaşar Çevik’e...

Yunan hükumeti taziye mesajları yayınladı

Io Chokona / Atina, 1 Ocak () - Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, İstanbul Ortaköy semtindeki gece kulübünde düzenlenen yılbaşı kutlamasına yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı. Türkiye Atina Büyükelçisi Yaşar Çevik’e ilettiği taziye mesajında Yunan halkının Türk halkına duyduğu dayanışma hislerini belirtti. Ayrıca Türk halkına, özellikle de kurbanların ailelerine samimi başsağlığı, yaralıların ise hızla iyileşmesi dileklerini iletti.

Yunan halkının, zor zamanlar yaşayan Türk halkına duyduğu dayanışma hislerini ileten ve hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Başbakan Aleksis Çipras, Twitter hesabına “2017 yılının barış ve güvenlik yılı olması için iki ülke arasındaki işbirliğini daha da geliştirmemiz gerek” mesajını yazdı.

İktidar partisi SYRİZA “Bu tür saldırıların bütün insanlara hissettirdiği üzüntüyü tarif etmek için söz bulmak çok zor. Apaçıktır ki bu, laik bir yaşam tarzına karşı yapılan bir saldırıdır. Yüreğimiz ve düşüncemiz Türk halkının yanındadır” açıklamasını yaptı ve yaşamlarını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Meclis Başkanı Nikos Vuçis ve tüm partilerin başkanları taziyelerini ileterek, teröre karşı kınama açıklamaları yaptılar.

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