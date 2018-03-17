Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

Yunan Dışişleri Bakanı'na içinde mermi bulunan bir tehdit mektubu gönderildi

Io Chokona / Atina, 17 Mart () - Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’a mermi içeren bir tehdit mektubu gönderildiği açıklandı. Nea gazetesinin röportajına göre zarfın Dışişleri Bakanlığına haftanın başında, yani bakanın Üsküp...

Yunan Dışişleri Bakanı'na içinde mermi bulunan bir tehdit mektubu gönderildi

Io Chokona / Atina, 17 Mart () - Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’a mermi içeren bir tehdit mektubu gönderildiği açıklandı.
Nea gazetesinin röportajına göre zarfın Dışişleri Bakanlığına haftanın başında, yani bakanın Üsküp ziyaretinden bir iki gün önce gönderilmesi, “Makedonya” adı konusunda yaptığı müzakerelerle ilişkili olduğuna işaret ediyor.
Zarf ve içinde bulunan küçük uçaksavar tüfeği mermisiyle tehdit mektubu incelenmek üzere antiterör laboratuvarına gönderildi ve soruşturma başlatıldı.
Bu, Nikos Kotzias’a gönderilen üçüncü tehdit mektubuyken, Şubat ayının başında Kotzias “Senin için üç mermi ayırdık” mesajı içeren bir tehdit mektubu almıştı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314