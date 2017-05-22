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Yunan devlet hastanelerinde yüz binlerce avroluk soygun

Io Chokona / Atina, 22 Mayıs () - Son günlerde Yunanistan’ın Larisa, Volos ve Lamia kentlerinin devlet hastanelerine yapılan soygunlarda yüz binlerce avroluk cihazlar çalındı. Soyguncular Pazar günü Volos hastanesinin gastrenderoloji bölümünden...

Yunan devlet hastanelerinde yüz binlerce avroluk soygun

Io Chokona / Atina, 22 Mayıs () - Son günlerde Yunanistan’ın Larisa, Volos ve Lamia kentlerinin devlet hastanelerine yapılan soygunlarda yüz binlerce avroluk cihazlar çalındı.

Soyguncular Pazar günü Volos hastanesinin gastrenderoloji bölümünden 30 bin evroluk cihazları çalıp kaçmayı başardılar. Larisa hastanesine de giren soyguncular, ikisi çalışır durumda, ikisi de onarıma verilmek üzere olan dört cihaz çaldılar. Gastrenderoloji bölümünden çalınan cihazların yerine yenilerinin alınması için 80 bin evro gerektiğini, bunun yanında, sırada bekleyen hastalara şu anda bakılmasının mümkün olmadığını açıklayan hastane müdürü Panagiotis Nanos,  “Problemin üstesinden gelebilmek için çare arıyoruz” dedi.

Bu sabah saat 08.30’da Lamia hastanesinin pnömonoloji ve gastrenderoloji bölümlerinden cihazların çalındığı açıklandı. 15 Mayıs’ta Atina kanser hastalıkları hastanesi Ayios Savvas’tan 400 bin evroluk cihazlar çalınmıştı.

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