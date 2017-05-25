"Yükselen tarihi eser kaçakçılığı dalgasına karşı işbirliği yapalım"

Taşkent, 25 Mayıs () – Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan Türkiye Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 4. Dönem Toplantısı’nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı tarihi eser kaçakçılığına karşı verilen mücadelede iki ülke arasında bir işbirliği istediklerini söyledi.

Toplantıya , Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, toplantıda yaptığı konuşmada iki ülke arasında 1991'de yapılan Kültür İşbirliği ve 1997'de yapılan Turizm İşbirliği anlaşmalarını güncelleyeceklerini ve bunun için iki tarafın çalışmalara başladığını söyledi.

Turizm eğitimi konusunda ülke olarak tecrübelerini Özbekistan'a aktarmak istediklerini söyleyen Bakan Avcı, dünyanın en büyük uzaktan eğitim sistemine sahip Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Otel İşletmeciliği ve Otel Yoneticiliği bölümlerinin uzaktan eğitimine Özbekçe'yi de ekleyeceklerini ve Özbek gençlerin hizmetine sunacaklarını belirtti.

Bakan Avcı, Türk vatandaşlarına uygulanan vizenin kaldırılmasının bu ülkenin turizmi için çok olumlu olacağını, Türk halkı için Taşkent, Semerkand, Buhara'nın çok önemli yerler olduğunu ifade etti. Vizenin kaldırılmasıyla iki ülkenin bilim, sanat ve kültür adamlarının çok daha fazla karşılıklı seyahat edeceklerini vurguladı.

Tarihi eser kaçakçılığını önlemek için Türkiye olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Avcı, bu hırsızlık dalgasının son dönemde dünyada giderek yükseldiğini, buna karşı sadece UNESCO sözleşmesinin yetersiz kaldığını söyledi. Bakan Avcı, bununla mücadelede ülke olarak diğer ülkelerle ikili işbirliğine gittiklerini, kültür varlıkları açısından çok zengin olan Özbekistan'dan da bu konuda işbirliği istediklerini belirtti.

Toplantı sonunda Türkiye Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 4. Dönem Toplantısı Protokolü Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov tarafından imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Özbekistan Turizm Geliştirme Komitesi Başkanı Şarapov da yaptıkları görüşmenin sonuçlarına dair Mutabakat Zaptı imzaladı. Ayrıca Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Özbek muhataplarıyla iki ayrı anlaşma imzaladı.

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- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Türkiye Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 4. Dönem Toplantısı’nda konuşuyor