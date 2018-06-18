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YSK ile YDÜ arasındaki işbirliği protokolü yenilendi

YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Seçimleri ile Halk Oylamalarında; önceden yapılmış olan teknik...

YSK ile YDÜ arasındaki işbirliği protokolü yenilendi
YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Seçimleri ile Halk Oylamalarında; önceden yapılmış olan teknik ve akademik işbirliği protokolü atılan imzalarla yenilendi.

Üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, protokolü, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik imzaladı.

Protokol imza törenine Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Yüksek Seçim Kurulu Sekreteri Neşe Başkan ve Yüksek Seçim Kurulu üyeleri de katıldı.

RESMİ SEÇİM VE HALK OYLAMASI SONUÇLARI DUYURULACAK

Protokol süresince, Yakın Doğu Üniversitesi yapılacak Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Seçimi ile Halk Oylaması'na ilişkin hazırlıkların yapılmasını, programın hazırlanmasını, sonuçların alınmasını ve bunların Radyo ve Televizyon vasıtasıyla halka duyurulmasını veya yansıtılmasını mümkün kılacak bilgisayar sistemlerini kuracak.

Protokol gereği YDÜ Yüksek Seçim Kurulu’na bilişim sistemleri konularında danışmanlık ve gerektiği takdirde teçhizat sağlayacak.

(FOTOĞRAF)

 

 

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