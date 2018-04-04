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Youtube'a kendisine ayrımcılık uygulandığı savıyla saldırmış

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Nisan () - Sosyal paylaşım sitesi Youtube'un, California eyaletine bağlı San Bruno kentindeki merkezine silahlı saldırı gerçekleştirdikten sonra intihar eden saldırgan, saldırı öncesinde kişisel internet sitesinde...

Youtube'a kendisine ayrımcılık uygulandığı savıyla saldırmış

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Nisan () - Sosyal paylaşım sitesi Youtube'un, California eyaletine bağlı San Bruno kentindeki merkezine silahlı saldırı gerçekleştirdikten sonra intihar eden saldırgan, saldırı öncesinde kişisel internet sitesinde paylaştığı Youtube'un kendisine ayrımcılık uyguladığını iddia etmiş.
San Bruno Polis Departmanı saldırganın kimliğini Nasim Najafi Aghdam olarak açıkladı.
San Diego’da yaşayan Aghdam, biri halen kritik durumda olan üç kişiyi silahla yaraladıktan sonra intihar etmişti.
Aghdam, kişisel internet sitesinde sosyal paylaşım platformu Youtube’u videolarını filtreleyerek görülme sayısını artırmasını engellediğini iddia etmiş ve tanınmış Youtuber Casey Neistat’ın Youtube’un konu ile ilgili bir videosunu paylaşmıştı.
Yayınladığı videolardan birinde, Youtube tarafından ayrımcılığa maruz kaldığını ve filtrelendiğini belirten Aghdam, eski videolarının izlenme sayısının oldukça yüksek olduğunu ancak filtrelenme sonrasında hiç görüntülenemediğinden yakındı.
Aghdam’ın ailesiyle görüşen Mercury News gazetesinde yer alan habere göre, Aghdam’ın babası, kızının Youtube’a videoları filtrelendiği için bir süredir kızgın olduğunu söyledi.

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