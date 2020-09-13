Yörük Türkmen Heyetinden Gönülleri Fetheden Erdemli Davranış

Türkiye Yörük Türkmen Gönül Seferberliği Yürütme Kurulu bir heyetle 739. Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Türkmen Toyu’na katıldı. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin türbesinde nöbet tutan alp kıyafetli askerlerin “saygı nöbeti” değişiminin ardından Osmangazi Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Niyazi Çapa tarafından dua okundu.

Teke Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu ve Türkiye Yörük Türkmen Gönül Seferberliği Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Duman, Osmangazi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Niyazi Çapa, Kütahya Yörük ve Türkmenler Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Namaz, Şanlıurfa Karakeçili Derneği Başkanı Abdulkadir Akıl, Eyselli, Karakozak, Birelli ve Adıklı Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Aslan, Eskişehir Anadolu Bacıları Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hafize Erdoğan, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu ve beraberindekiler, Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret ederek, dua etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin önceki yıllarda olduğu gibi geniş katılımla yapılamadı. 739. Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Toyu’na düzenlenen devlet töreniyle sona erdi. Şenlikler, Korona virüs salgını nedeniyle az katılım ve tedbirler kapsamında yapıldı. Hükümet Konağı önünde mehteran eşliğinde Ertuğrul Gazi Türbesi’ne yürüyüş gerçekleştirildi. Ertuğrul Gazi Türbesi’nde dua edilmesinin ardından Türk Büyükleri Anıtı’nda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Heyet başkanı Abdullah Duman bir dörtlükle başladığı sözlerine; “

Ertuğrul Gazi’nin ocağındayım

İçimi kutlu bir heyecan sardı

Tarihin ulu bir kubbesindeyim

İnançta şuurda bir cihan verdi.

Milletlerin tarihi, milli, manevi hafızaları vardır. Her toplumun mitleri vardır, Ertuğrul Gazi bu tarihi mitlerimizin en önemli köşe taşlarından birisidir. Adaletle hadimi olduğu obasından bir cihan devletinin doğuşunun taşlarını döşedi. Atamız Ertuğrul Gaziyi ziyaretimize dünyayı saran pandemi engel olamaz” dedi.