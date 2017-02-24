Yolcu uçağı saatlerce kapısı kapanmadan uçtu

Sadi KAYMAZ, PEKİN, 24 Şubat () - Çin'den Endonezya'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, kabin kapılarından birinin tam kapanmadığı bir buçuk saat sonra anlaşılınca geri dönüp zorunlu iniş yaptı. Southern Metropolis gazetesi, Çin'in güneyindeki Guangzhou Baiyun Havalimanı'ndan Endonezya'nın Bali eyaletine gitmek üzere Çarşamba günü yerel saatle 03.00'te havalanan Sriwijaya Havayolları'na ait 1159 sefer sayılı yolcu uçağının kalkıştan üç saat sonra zorunlu iniş için geri döndüğünü duyurdu. Gazete, kaptan pilotun kapılardan birinin tam kapanmadığını kalkıştan 1.5 saat sonra fark ettiğini, bu nedenle geri dönüş kararı aldığını yazdı. Haberde, kalkış limanına geri döndüklerini anlayan öfkeli yolcularla havayolu görevlileri arasında gerginlik yaşandığı da belirtildi. Guangdong TV'ye konuşan Sriwijaya Havayolları'nın Guangzhou ofisi müdürü olayı doğruladı. Yetkiliye göre, Boing 737 tipi uçakta 180 yolcu bulunuyordu.