Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

Yoğun kar yağışı Balkanları da esir aldı

Enis Tabak/Prizren, 7 Ocak, - Son 3 gündür Balkanların genelini etkisi altına alan aşırı soğuklar ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Sırbistan'ın Niş bölgesindeki otobanda meydana gelen zincirleme kazasında aralarında...

Yoğun kar yağışı Balkanları da esir aldı

Enis Tabak/Prizren, 7 Ocak, - Son 3 gündür Balkanların genelini etkisi altına alan aşırı soğuklar ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Sırbistan'ın Niş bölgesindeki otobanda meydana gelen zincirleme kazasında aralarında 6 çocuğu bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yaralıların ambulanslarla bölge hastanelerine kaldırıldı.

Kosova'da kar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Kosova’da üç gündür etkili olan kar yağışı ve aşırı soğukların neden olabileceği zorluklar nedeniyle 48 saat sürecek olağanüstü hal ilan edildi. Şehirlerarası seferlerin durma noktasına geldiği Kosova'da kar kalınlığının bazı bölgelerde bir buçuk metreye ulaştığı belirtildi. Prizre Belediyesi de, yolları kar araçlarıyla açarak tuzlama çalışmaları yapıyor.

Yoğun kar nedeniyle Prizren'de caddeler kapanırken Kosova'da KFOR Barış Gücü'de görev yapan Türk askeri de, Prizren'de ana caddeleri temizleyerek trafiğin sağlanmasına yardımcı oldu. Prizren'deki merkezi caddeleri kar temizleme aracıyla 3 saat boyunca temizleyen Türk askeri, karla kaplı yolları ulaşıma açtı. Kosova Meteroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, sıcaklığı eksi 20 derecenin altına düşen kötü hava şartlarının ocak ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

- Sırbistan'da zincirleme trafik kazası

- Prizren'de yolların temizlenmesi

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55