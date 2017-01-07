Yoğun kar yağışı Balkanları da esir aldı

Enis Tabak/Prizren, 7 Ocak, - Son 3 gündür Balkanların genelini etkisi altına alan aşırı soğuklar ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Sırbistan'ın Niş bölgesindeki otobanda meydana gelen zincirleme kazasında aralarında 6 çocuğu bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yaralıların ambulanslarla bölge hastanelerine kaldırıldı.

Kosova'da kar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Kosova’da üç gündür etkili olan kar yağışı ve aşırı soğukların neden olabileceği zorluklar nedeniyle 48 saat sürecek olağanüstü hal ilan edildi. Şehirlerarası seferlerin durma noktasına geldiği Kosova'da kar kalınlığının bazı bölgelerde bir buçuk metreye ulaştığı belirtildi. Prizre Belediyesi de, yolları kar araçlarıyla açarak tuzlama çalışmaları yapıyor.

Yoğun kar nedeniyle Prizren'de caddeler kapanırken Kosova'da KFOR Barış Gücü'de görev yapan Türk askeri de, Prizren'de ana caddeleri temizleyerek trafiğin sağlanmasına yardımcı oldu. Prizren'deki merkezi caddeleri kar temizleme aracıyla 3 saat boyunca temizleyen Türk askeri, karla kaplı yolları ulaşıma açtı. Kosova Meteroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, sıcaklığı eksi 20 derecenin altına düşen kötü hava şartlarının ocak ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

- Sırbistan'da zincirleme trafik kazası

- Prizren'de yolların temizlenmesi