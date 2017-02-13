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Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü Burhan Özbilici’nin

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 13 Şubat () - Associated Press (AP) foto muhabiri Burhan Özbilici’nin 19 Aralık’ta çektiği, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikast anının fotoğrafı, 2017 Dünya Basın Fotoğrafı...

Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü Burhan Özbilici’nin

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 13 Şubat () - Associated Press (AP) foto muhabiri Burhan Özbilici’nin 19 Aralık’ta çektiği, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikast anının fotoğrafı, 2017 Dünya Basın Fotoğrafı (World Press Photo) Ödülü’ne layık görüldü.
Merkezi Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da bulunan Dünya Basın Fotoğrafı Vakfı tarafından yapılan açıklamada, fotoğrafın ”Zamanımızın nefretini gösteren çok etkileyici ve sarsıcı bir fotoğraf“ olduğu için ödüle layık görüldüğü kaydedildi.
80 binden fazla fotoğraf arasından seçildi
Bu yıl 60.’sı verilen World Press Photo Ödülü’ne 125 ülkeden 5 binden fazla foto muhabiri ve fotoğraf sanatçısı başvuruda bulundu. 80 binden fazla fotoğraf arasından yapılan değerlendirmede, Özbilici’nin fotoğrafı birinci oldu. Toplam sekiz kategoride 45 fotoğrafçının ödüllendirildiği yarışmada ödül kazanan fotoğraflar, 14 Nisan tarihinde Dünya Basın Fotoğrafı Vakfı’nın (World Press Photo) Merkezi Amsterdam’da sergilendikten sonra, 45 ülkeyi dolaşacak.
(Fotoğraflı)

 

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