Yıldırım ve Medvedev KEİ Zirvesi'nde görüşecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Mayıs () - Türkiye ve Rusya başbakanları, İstanbul'da düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Zirvesi kapsamında Pazartesi günü görüşecek.

Rusya Hükümeti temsilcisi, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin kapsamında 22 Mayıs tarihinde Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile bir araya geleceğini açıkladı.

Temsilci RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye Başbakanı ile doğrulanmış bir görüşme planlanıyor“ dedi.

Zirveye katılacak Rusya heyetinde ayrıca, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da yer alacak.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Romanya Başbakanı Sorin Grindyanu’nun da katılması bekleniyor.

Zirve'nin gündeminde yenilenebilir enerji, ekolojik teknolojiler, KOBİ geliştirilmesi, bölgesel ve kentsel altyapının iyileştirilmesi, bölgedeki devletlerin ihracat potansiyelinin arttırılması gibi konular bulunuyor.