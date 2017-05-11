Yıldırım, Kitack Lim ile görüştü

Londra, 11 Mayıs, () - Başbakan Yıldırım, Somali Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nü (IMO) ziyaret etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da temaslarının ikinci gününde, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı denizcilik alanında en üst kurum olan IMO'nun genel merkezini ziyaret etti. Ziyarette, Dünya Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim ile görüşen Yıldırım, örgütün çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
30 dakika süren ziyarette anı defterini de imzalayan Yıldırım, Thames nehri kıyısında bulunan binanın terasında hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyarette Başbakan Yıldırım, kendisinin de Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldığı Dünya Denizcilik Üniversitesi 1991 yılı mezunları yıllığını inceledi.
Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras ile diğer ilgililer katıldı.
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