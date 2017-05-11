Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Tendürek'te çatışma; 2 şehit, 11 yaralı var
Tendürek dağında 8 terörist öldürüldü
Atatürk'e hakaret soruşturması: Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında yakalama talebi
Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar...

Yıldırım, Kitack Lim ile görüştü

Londra, 11 Mayıs, () - Başbakan Yıldırım, Somali Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nü (IMO) ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da temaslarının...

Yıldırım, Kitack Lim ile görüştü

Londra, 11 Mayıs, () - Başbakan Yıldırım, Somali Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nü (IMO) ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da temaslarının ikinci gününde, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı denizcilik alanında en üst kurum olan IMO'nun genel merkezini ziyaret etti. Ziyarette, Dünya Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim ile görüşen Yıldırım, örgütün çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

30 dakika süren ziyarette anı defterini de imzalayan Yıldırım, Thames nehri kıyısında bulunan binanın terasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette Başbakan Yıldırım, kendisinin de Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldığı Dünya Denizcilik Üniversitesi 1991 yılı mezunları yıllığını inceledi.

Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras ile diğer ilgililer katıldı.

 

(Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246